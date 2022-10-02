В Самаре 2 октября 2022 завершился международный фестиваль «Шостакович. ХХ век»

Площадкой фестиваля в Самаре стал оперный театр Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 2 октября 2022 завершился международный фестиваль искусств «Шостакович. ХХ век». Самарская область стала площадкой проведения фестиваля с 23 сентября по 2 октября.

Участие в фестивале приняли творческие коллективы им музыканты из разных городов страны и из-за рубежа. Открылся фестиваль премьерой оперетты Дмитрия Шостаковича «Москва, Черемушки» (1959) 23 и 24 сентября.

А завершился фестиваль балетами на музыку Леонида Десятникова в Самарском академическом театре оперы и балета, а также концертом симфонического оркестра La Voce Strumentale Нижегородского государственного академического театра оперы и балета в Тольяттинской филармонии.