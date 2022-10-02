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Общество2 октября 2022 18:19

В Самаре в многоэтажке дым из-за пригоревшей еды не на шутку испугал соседей 2 октября 2022

Возгорание произошло в поселке Зубчаниновка
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Очевидцы уверяют, что причиной пожара стал загоревшийся матрас. Фото: соцсети

Очевидцы уверяют, что причиной пожара стал загоревшийся матрас. Фото: соцсети

В Самаре 2 октября 2022 года дым из-за пригоревшей пищи в многоэтажке не на шутку испугал соседей. Все произошло в поселке Зубчаниновка. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях.

Очевидцы в соцсетях сообщили о пожаре в одной из квартир многоэтажки по адресу Днепровский проезд, 1.

- Матрас загорелся, дома никого нет, - сообщают очевидцы.

В комментариях местные жители выражают сомнение, что матрас мог загореться самостоятельно. Люди предположили, что обитатель квартиры мог случайно уснуть с непотушенной сигаретой. По другой версии, в квартире могли оставить электроприборы включенными в розетку.

На вызов приехали пожарные. Однако выяснилось, что матрас не при чем.

- Никакого пожара не было, просто в квартире пригорела пища, - рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.