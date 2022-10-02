Синоптики предупредили жителей Самарской области об ухудшении погоды 3 октября 2022

В Самаре будет довольно тепло, но ветрено и дождливо Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС предупредили жителей Самарской области об ухудшении погоды 3 октября 2022 года. По прогнозам специалистов, в начале новой рабочей недели в регионе ожидается сильный ветер.

Из-за непогоды вечером 2 октября и днем 3 октября в Самарской области объявлен желтый уровень опасности.

- Вечером и ночью 2 октября в регионе местами возможна гроза, - предупредили в Приволжском УГМС. – А в понедельник, 3 октября, местами по области ожидается усиление юго-восточного ветра. Его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

При этом будет довольно тепло: температура воздуха ночью составит 10...12 °C, днем - 16...18 °C. Во вторник и среду будет на пару градусов холоднее и по-прежнему ветрено. Возможны небольшие дожди.