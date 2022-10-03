Самарец показал процесс строительства развязки на улице Ново-Садовой

На участке продолжаются работы. Фото: скриншот видео

В Самаре специалисты продолжают строительство развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Городской блогер Евгений Щекин показал процесс с высоты птичьего полета.

Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, рабочие продолжают укладку асфальтного покрытия. Совсем скоро по автомобильному участку запустят пробное движение. По словам главы региона Дмитрия Азарова, проект реализуется с опережением сроков. Завершить работы планировали осенью 2023 года. Сейчас отмечают, что движение могут запустить уже зимой 2022 года.

Напомним, в регионе также открыли движение по Московскому шоссе в районе Аэрокоса. Автомобили без ограничений движутся по проезжей части.