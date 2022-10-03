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Происшествия3 октября 2022 4:04

В Самарской области 44-летний сын в ходе конфликта сорвал с шеи матери золотую цепочку и убежал

Женщина отказывалась давать ему деньги
Ирина СИНЕГУБОВА
Выяснилось, что похищенная цепочка уже сдана в ломбард, а вырученные деньги потрачены.

Выяснилось, что похищенная цепочка уже сдана в ломбард, а вырученные деньги потрачены.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти задержали 44-летнего мужчину, который в ходе конфликта сорвал с шеи матери золотую цепочку и убежал.

— Инцидент произошел в конце сентября этого года в квартире дома, расположенного на улице Жукова в Автозаводском районе, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Сын женщины живет вместе с ней, ведет асоциальный образ жизни, ранее был судим за пьяную езду. Он выпрашивал деньги у матери, а когда она оказалась их дать, сорвал с ее шеи золотую цепочку и убежал.

На следующий день после обращения жительницы Тольятти в полицию 44-летнего безработного мужчину задержали. Он признал свою вину. Выяснилось, что похищенная цепочка уже сдана в ломбард, а вырученные деньги потрачены. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают искать украшение.