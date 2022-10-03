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Общество3 октября 2022 4:14

В Самарскую область вновь придут магнитные бури 3 и 4 октября 2022 года

Специалисты поделились подробностями
Алена ПРОВКИНА
Чувствительным самарцам следует подготовиться

Чувствительным самарцам следует подготовиться

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают бушевать магнитные бури. На этот раз они придут в регион 3 и 4 октября 2022 года.

По данным специалистов my-calend, силу бури оценивают в 6 баллов. Чувствительные горожане могут почувствовать недомогание, головную боль, скачки давления и апатию. Горожанам следует проводить больше времени на свежем воздухе, избегать физических нагрузок и не употреблять алкоголь.

Напомним, рабочая неделя в регионе начнется с усиления ветра. В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за ухудшения погоды. Возможна гроза.