В Самарскую область вновь придут магнитные бури 3 и 4 октября 2022 года

Чувствительным самарцам следует подготовиться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают бушевать магнитные бури. На этот раз они придут в регион 3 и 4 октября 2022 года.

По данным специалистов my-calend, силу бури оценивают в 6 баллов. Чувствительные горожане могут почувствовать недомогание, головную боль, скачки давления и апатию. Горожанам следует проводить больше времени на свежем воздухе, избегать физических нагрузок и не употреблять алкоголь.

Напомним, рабочая неделя в регионе начнется с усиления ветра. В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за ухудшения погоды. Возможна гроза.