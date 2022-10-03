В Самарской области у несовершеннолетнего футболиста украли сумку с телефоном, пока он тренировался

Похищенное мужчина продал малознакомому человеку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти у несовершеннолетнего футболиста украли спортивную сумку с телефоном. В полицию обратилась 39-летняя мама мальчика, оценившая ущерб в 10 тысяч рублей.

— Пока ребенок тренировался на футбольном поле одного из районных стадионов, сумка с телефоном, оставленная на скамейке возле поля, пропала, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские предположили, что это мог сделать 36-летний ранее судимый за имущественное преступление, мошенничество и фиктивную регистрацию иностранных граждан, мужчина. Выяснилось, что он проходил мимо стадиона и обратил внимание на вещи, оставленные на скамейке.

Он решил воспользоваться тем, что ребята увлечены игрой в футбол. Похищенное мужчина продал малознакомому человеку. Телефон был найден и возвращен футболисту. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.