В Самарской области подвели итоги рейдов по контролю за оборотом наркотиков

Правоохранители провели рейдовые мероприятия. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники правоохранительных органов провели рейдовые мероприятия по контролю за незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. Рейды проводили с июля по сентябрь 2022 года.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, за указанный период выявили 180 преступлений, а также 372 административных правонарушения. Оперативно-профилактическая операция «Мак – 2022» проводили с участием сотрудников ФСБ, Средневолжского ЛУ МВД, Самарской таможни и специалистов министерства сельского хозяйства. За время рейдов к ответственности привлекли 480 человек.

Помимо этого, полицейские задержали 16 человек, находящихся в розыске. Возбуждено семь уголовных дел. Правоохранители уничтожили 280 очагов дикорастущих наркотических растений, общая площадь которых достигла 66 гектаров.