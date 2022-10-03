В Самаре мужчина помог достать мальчика из пруда в парке Гагарина 2 октября 2022 года

Самарцы стали делиться своими историями в комментариях под постом. Фото: 2ГИС

Вчера, 2 октября, ребенок упал в пруд, расположенный в Парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина. Мальчика помог достать мужчина, проходивший мимо.

— Хочу выразить огромную благодарность мужчине. В тот момент растерялась, то ли одежду отжимать, то ли домой бежать, все мысли о ребенке. А про Вас только дома вспомнила, — пишет автор поста в сообществе Вконтакте "Подслушано Самара".

Как выяснилось, подобных случаев с этим прудом немало. Самарцы стали делиться своими историями в комментариях под постом.

— Давно, около 15 лет назад, моя дочка также упала в пруд. Втроем катались на катамаране, удар с встречным – и дочка уже в воде. Я – за ней. Взяла ее, а поднять не могу: берег скользкий, невозможно удержаться. Только с помощью людей получилось выкарабкаться нам обоим из воды. Вспоминаю и всё ещё страшно, — делится один из комментаторов.

— У меня тоже сын в 5-летнем возрасте там побывал! Господи, кто там только ни был? И никаких ограждений не предусмотрено! Очень опасное место, — пишет самарчанка.

— Не подходите близко к пруду, мы в прошлом году девочку вынимали оттуда. Дно там очень скользкое, все в иле. Оттуда очень сложно выбраться самостоятельно, — предостерегает женщина.

— Столько уже случаев было с этим прудом, неужели ничего придумать нельзя? Это просто ловушка, выбраться очень сложно, — уточняет жительница Самары.