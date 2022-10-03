В Самарской области из-за нарушений мигрантов оштрафовали на 800 тысяч рублей

Правоохранители провели профилактическую операцию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области правоохранители провели оперативную операцию «Нелегальный мигрант». В регионе прошел третий этап рейдов.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, с 12 по 16 сентября 2022 года сотрудники полиции составили 453 административных дела, в том числе пресекли 89 нарушений, связанных с режимом пребывания мигрантов. Помимо этого, составлено 211 протоколов из-за нарушения правил осуществления трудовой деятельности. Общая сумма штрафов составила 800 тысяч рублей.

Подобные мероприятия на территории региона продолжаются. Самарцы могут сообщить о нарушении миграционного законодательства в ближайший отдел полиции.