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Происшествия3 октября 2022 5:33

В Самарской области из-за нарушений мигрантов оштрафовали на 800 тысяч рублей

Злоумышленников привлекли к ответственности
Алена ПРОВКИНА
Правоохранители провели профилактическую операцию

Правоохранители провели профилактическую операцию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области правоохранители провели оперативную операцию «Нелегальный мигрант». В регионе прошел третий этап рейдов.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, с 12 по 16 сентября 2022 года сотрудники полиции составили 453 административных дела, в том числе пресекли 89 нарушений, связанных с режимом пребывания мигрантов. Помимо этого, составлено 211 протоколов из-за нарушения правил осуществления трудовой деятельности. Общая сумма штрафов составила 800 тысяч рублей.

Подобные мероприятия на территории региона продолжаются. Самарцы могут сообщить о нарушении миграционного законодательства в ближайший отдел полиции.