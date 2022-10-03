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Общество3 октября 2022 5:52

Самарец показал, в каком состоянии находится покрытие на Южном мосту

Специалисты должны приступить к работе
Алена ПРОВКИНА
На участке все еще нет спецтехники. Фото: скриншот видео

На участке все еще нет спецтехники. Фото: скриншот видео

В Самаре местный житель показал, в каком состоянии находится дорожное покрытие на Южном мосту. Городской блогер Евгений Щекин поделился видео в социальных сетях.

Судя по опубликованным кадрам, самарцы все еще могут проехать по участку. Ранее сообщалась, что 3 октября специалисты приступят к ремонту деформационных швов на мосту. Двигаться по путепроводу все еще затруднительно, машина постоянно подскакивает на выпирающих участках.

Напомним, ремонт планируют провести в период с 3 по 10 октября 2022 года. Водителям придется выбирать иной маршрут.