В Самаре 25-летний парень нанес пьяному мужчине около 10 ударов ножом в грудь

В настоящее время парень заключен под стражу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре 25-летний местный житель обвиняется в убийстве пьяного мужчины. Парень нанес ему не менее 10 ударов ножом в грудь и несколько ударов камнем по голове.

— Тело погибшего нашел прохожий 25 сентября этого года днем на открытом участке местности, расположенным в непосредственной близости от одного из домов по улице Победы, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Погибшим оказался 44-летний мужчина. Подозреваемого парня задержали. Он рассказал, что вечером 24 сентября шел к своей знакомой и увидел двух местных жителей, распивавших спиртные напитки. Молодой человек сделал замечание, в результате чего возник конфликт.

Ссора переросла в драку, в ходе которой парень нанес мужчине не менее 10 ударов ножом в грудь, а также несколько ударов камнем по голове. Молодой человек попытался скрыть тело, для этого оттащил его в кусты и прикрыл матрасом, потом избавился от ножа и камня. В настоящее время парень заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.