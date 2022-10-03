Пьеса расскажет о богатом помещике, чья семья и гости хотят заполучить его деньги

В воскресенье, 9 октября 2022 года, в Самарском художественном театре покажут комедию-мистификацию «Миллиард» (16+). Постановку можно будет увидеть в помещении ДК Железнодорожников им. Пушкина на улице Льва Толстого, 94.

Сюжет пьесы разворачивается в загородном имении. Там живет богатый помещик с детьми и новой женой. К ним в гости приезжают успешный промышленник, земский врач и мелкий чиновник. У хозяина дома появился какой-то недуг. И все, кто находится в имении, в том числе слуги, спорят: болезнь эта — психическое расстройство или дар свыше.

Зрителей ждут смех сквозь слезы, остроумные отсылки к пьесам Чехова, Островского, Горького, а также неожиданная развязка.

Билеты можно приобрести в театральных кассах Самары. Попасть на спектакль также можно будет по Пушкинской карте.