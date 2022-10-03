Самарцы планируют потратить на подарки ко Дню учителя меньше, чем год назад

На подарки учителям потратят меньше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители планируют потратить на подарок ко Дню учителя меньше, чем в прошлом году. Появились данные опроса.

Согласно информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в областной столице стало известно, сколько готовы потратить родители на подарки учителям. Отмечают, что сумма уменьшилась. Но, по традиции, самые дорогие презенты ожидают классных руководителей.

Отмечают, что в этом году самарцы готовы потратить на подарки 2200 рублей, что на 200 рублей меньше, чем год назад. Многие родители сообщают, что решили экономить в этом году.