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Общество3 октября 2022 6:36

Самарцы планируют потратить на подарки ко Дню учителя меньше, чем год назад

Об этом сообщили аналитики
Алена ПРОВКИНА
На подарки учителям потратят меньше

На подарки учителям потратят меньше

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители планируют потратить на подарок ко Дню учителя меньше, чем в прошлом году. Появились данные опроса.

Согласно информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в областной столице стало известно, сколько готовы потратить родители на подарки учителям. Отмечают, что сумма уменьшилась. Но, по традиции, самые дорогие презенты ожидают классных руководителей.

Отмечают, что в этом году самарцы готовы потратить на подарки 2200 рублей, что на 200 рублей меньше, чем год назад. Многие родители сообщают, что решили экономить в этом году.