В Самарской области 86-летний водитель на LADA Vesta сдавал назад и наехал на 60-летнюю женщину

По словам полицейских, в результате наезда женщину прижало к другому автомобилю. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 2 сентября, в 11:10 в Тольятти 86-летний водитель на LADA Vesta допустил наезд на 60-летнюю женщину-пешехода.

— Мужчина ехал по жилой зоне, в районе дома № 29 по улице Тополиной начал двигаться задним ходом, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Не убедившись в безопасности, он во время того, как сдавал назад, наехал на 60-летнюю женщину. По словам полицейских, в результате этого ее прижало к другому автомобилю. С места ДТП женщину госпитализировали в лечебное учреждение.

Всего за вчерашний день на территории Самарской области произошло 4 аварии, в которых пострадали 4 человека. Сотрудники ГИБДД выявили 602 нарушения ПДД, в том числе 114 – за тонировку, 8 – за управление в состоянии опьянения.