В Самарской области на одной из главных дорог устранили дефекты после вмешательства приставов

В регионе устранили дефекты на дороге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области на одной из главных дорог обнаружили дефекты. Выбоины создавали угрозу безопасности водителей.

По данным ГУФССП России по Самарской области, судебные приставы вмешались в процесс. Дело направили в суд, где правоохранители обязали службу городского хозяйства устранить нарушения. Специалисты направили в адрес должника постановление, в котором его предупреждали о привлечении к административной ответственности.

Организация, не желая усугублять проблемы с законом, устранила дефекты дорожного полотна. Исполнительное производство завершено.