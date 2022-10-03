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Общество3 октября 2022 7:00

В Самарской области на одной из главных дорог устранили дефекты после вмешательства приставов

Правоохранители обязали должника исправить нарушения
Алена ПРОВКИНА
В регионе устранили дефекты на дороге

В регионе устранили дефекты на дороге

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области на одной из главных дорог обнаружили дефекты. Выбоины создавали угрозу безопасности водителей.

По данным ГУФССП России по Самарской области, судебные приставы вмешались в процесс. Дело направили в суд, где правоохранители обязали службу городского хозяйства устранить нарушения. Специалисты направили в адрес должника постановление, в котором его предупреждали о привлечении к административной ответственности.

Организация, не желая усугублять проблемы с законом, устранила дефекты дорожного полотна. Исполнительное производство завершено.