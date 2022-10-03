В Самарской области 28-летний злостный нарушитель ПДД сбил на Ford Focus пешехода

Парень к административной ответственности за нарушения ПДД с прошлого года привлекался 20 раз.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Вчера, 2 октября, в 21:50 в Чапаевске 28-летний водитель за рулем автомобиля Ford Focus сбил 39-летнего мужчину.
— Молодой человек не выбрал скорость, которая позволила бы ему контролировать дорожную ситуацию и вовремя среагировать, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Во время движения напротив дома 57А по улице Железнодорожная парень наехал на 39-летнего пешехода. Мужчина шел по проезжей части, хотя рядом с дорогой был тротуар. С места ДТП его госпитализировали в лечебное учреждение.
По данным сотрудников полиции, 28-летний водитель к административной ответственности за нарушения ПДД с прошлого года привлекался 20 раз. Обстоятельства произошедшего продолжают выяснять, о состоянии пешехода информации нет.