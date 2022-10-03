В Самарской области солдата осудили за вымогательство денег у пятерых сослуживцев

Суд назначил рядовому три года колонии общего режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому А. Молодого человека признали виновным в вымогательстве денег у сослуживцев. Информация об этом появилась на сайте инстанции.

Установлено, что жертвами солдата стали пятеро его сослуживцев. Он вымогал у них деньги, применяя насилие, с апреля по май 2022 года. В сентябре молодой человек предстал перед судом. Тот назначил ему 3 года колонии общего режима.

При назначении наказания суд учел, что парень воспитывался в многодетной семье и до призыва в армию занимался общественно полезной деятельностью. Он загладил перед каждым сослуживцем причиненный вред и возместил ущерб. Отметим, пока приговор не вступил в законную силу.