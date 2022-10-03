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Общество3 октября 2022 7:28

Более 2100 правонарушений выявили полицейские во время рейдов в Самарской области

Из-за тонировки остановили 370 жителей региона
Ирина СИНЕГУБОВА
Также за три дня двух человек поймали без водительских прав. Фото: ГИБДД Самарской области

Также за три дня двух человек поймали без водительских прав. Фото: ГИБДД Самарской области

За минувшие три дня, с 30 сентября по 2 октября, прошли масштабные рейды ГИБДД, на дорогах области выявили более 2100 различных правонарушении .

— 50 водителей ездили в состоянии опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования, — рассказали в ГИБДД Самарской области.

Двоих из них привлекли к ответственности за повторное нарушение, произошедшее в течение года. Также за три дня двух человек поймали без водительских прав, а 370 человек – за тонировку.

Помимо данных нарушений, распространены и случаи неправильной перевозки детей. Так, 45 водителей нарушили правила и получили административныи штраф, сумма которого составила 3 тысячи рублеи .