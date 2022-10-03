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Происшествия3 октября 2022 7:37

В Самаре молодой человек хотел купить колонку, но наткнулся на мошенников

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Сотрудники полиции продолжают расследование

Сотрудники полиции продолжают расследование

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель стал жертвой мошенников. Злоумышленники украли деньги у молодого человека.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, самарец хотел купить музыкальную колонку и наткнулся на выгодное предложение в социальных сетях. Мужчина связался с продавцом в чате и договорился об оплате банковской картой. Потерпевший перевел злоумышленнику 16 тысяч рублей и хотел узнать дату доставки. Мошенник перестал выходить на связь.

Спустя пару недель продавец так и не ответил покупателю. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают расследование.