В Самаре молодой человек хотел купить колонку, но наткнулся на мошенников

Сотрудники полиции продолжают расследование Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель стал жертвой мошенников. Злоумышленники украли деньги у молодого человека.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, самарец хотел купить музыкальную колонку и наткнулся на выгодное предложение в социальных сетях. Мужчина связался с продавцом в чате и договорился об оплате банковской картой. Потерпевший перевел злоумышленнику 16 тысяч рублей и хотел узнать дату доставки. Мошенник перестал выходить на связь.

Спустя пару недель продавец так и не ответил покупателю. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают расследование.