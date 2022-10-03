В Самаре в день пожилого человека прошел спектакль по произведению Валерия Брюсова

Ольга Кондрашова (справа) счастлива нести добро и радость. Фото: ООО «Гармония»

1 октября в Самарском Доме актера прошла благотворительная акция в честь дня пожилого человека. Самарцы были приглашены на спектакль по произведению Валерия Брюсова «За себя и за другую» в исполнении камерного театра «Лицом к лицу». Праздничная атмосфера и теплое общение принесли много радости гостям, среди которых были постояльцы пансионата для пожилых и нуждающихся в уходе «Гармония».

Благотворительный спектакль организован Самарским региональным отделением общественной организации «ОПОРА России» по инициативе пансионата «ГАРМОНИЯ» и при поддержке министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

- Мы берем на себя очень важную задачу - привлечь внимание к пожилым людям и изменить культуру отношения к ним, к старости вообще, - поделилась председатель комиссии по социальному предпринимательству общественной организации «ОПОРА России», основатель и директор сети пансионатов для пожилых и нуждающихся в уходе «Гармония» Ольга Кондрашова. - Я хотела бы, чтобы старость воспринималась нами не как обуза и ограничения, а как золотой возраст, наполненный событиями, эмоциями, радостью. В силах каждого сделать жизнь пожилых людей немного лучше.

В самом пансионате «Гармония», помимо ежедневного ухода за постояльцами, в том числе страдающих разными заболеваниями, сложилась традиция ежедневных маленьких радостей: совместное чтение, рисование, рукоделие, концерты. На день пожилого человека постояльцам дарят профессиональную фотосессию, которая раскрывает красоту каждого из них.

Будьте здоровы и живите в ГАРМОНИИ!