Мусорный регоператор оплатил штраф за завышение оплаты в 12 раз на вывоз отходов в Самаре

Заявления о нарушениях при расчете ежемесячной платы поступили от трех медицинских клиник. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный оператор ООО «ЭкоСтройРесурс» оплатил штраф за завышение размера оплаты в 12 раз на вывоз твердых коммунальных отходов для медицинских клиник.

— Штраф в размере 650 тысяч рублей наложили 29 июня 2021 года. На сегодняшний день он оплачен полностью, — рассказали в УФАС по Самарской области.

Заявления о нарушениях при расчете ежемесячной платы поступили от следующих медицинских клиник: ООО Фемто Клиника, Эксимер Центр «Лазерная коррекция зрения», ООО «Региональный медицинский центр».

Выяснилось, что регоператор использовал количество посетителей медицинских организаций за весь год в целом, предшествующий году оказания коммунальной услуги. Согласно требованиям следует использовать данные о количестве посетителей за месяц.

ООО «ЭкоСтройРесурс» обжаловало постановление антимонопольного органа в Арбитражном суде Самарской области и Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде, но они поддержали позицию Самарского УФАС.