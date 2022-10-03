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Общество3 октября 2022 8:25

Работу общественного транспорта усилят в Самаре в день матча «Крылья Советов» - «Краснодар»

Дополнительные автобусы и трамваи будут курсировать с 18:00 до 22:30
Анастасия ФИЛАТОВА
Болельщиков развезут по домам трамваи № 7 и 25, а также автобусы № 1, 34, 41 и 67

Болельщиков развезут по домам трамваи № 7 и 25, а также автобусы № 1, 34, 41 и 67

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 3 октября 2022 года, в Самаре усилят работу общественного транспорта. Это связано с проведением на стадионе «Солидарность Арена» матча 11 тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

Встреча начнется в 20:00. Работу городского транспорта усилят с 18:00 до 22:30. В этот период будет подан дополнительный подвижный состав. После окончания матча зрителей будут ждать трамваи № 7 и 25, а также автобусы № 1, 34, 41 и 67. Часть автобусов проследует в направлении поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи, остальные — в сторону города.

Ранее «КП-Самара» опубликовала прогноз на матч «Крылья Советов» — «Краснодар». Напомним, сейчас «быки» занимают пятое место в турнирной таблице, а вот самарская команда только 11.