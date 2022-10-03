Самарцы устроили аукцион овощей и фруктов причудливой формы

Предприимчивые самарцы ищут покупателей для необычных овощей. ФОто: Инесса Владимировна

В Самаре местные жители устроили настоящий аукцион в комментариях. Горожане продают и обменивают овощи и фрукты причудливой формы.

Самарцы после объявления о продаже носатого помидора за миллион рублей решили поделиться фотографиями необычных продуктов. Многие в шуточной форме продают овощи и даже хотят обменять огурец на квартиру.

- Если не купят, придется съесть, - с досадой подчеркивают пользователи социальных сетей.

Напомним, предприимчивые самарцы продают не только кривые овощи, но и "уникальные" растения. Горожане решили выставить объявление с травинкой, стоимость которой достигает почти 1 миллиард рублей.