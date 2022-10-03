В Самаре СШОР-6 отказали в застройке правого берега Волги

Власти Самары отказались выдавать разрешение на использование участка под спортивную базу Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Спортивной школе олимпийского резерва № 6 (СШОР-6) не разрешили застраивать правый берег Волги в Октябрьском районе Самары. Об этом говорится в постановлении на сайте городской администрации.

Ранее представители СШОР-6 обратились в мэрию Самары за разрешением на условно разрешенный вид использования участка площадью 25 тысяч кв. м. Учреждение хотело построить на этой территории причалы для маломерных судов и сооружения для водного спорта. Однако получило отказ.

Чиновники отказались выдавать разрешение на застройку участка. Он расположен в территориальной зоне Р-3 (зона природных ландшафтов). Подобную площадку, согласно правилам застройки и землепользования, нельзя использовать под водный спорт и спортивные базы.