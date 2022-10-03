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Общество3 октября 2022 8:51

В Самаре СШОР-6 отказали в застройке правого берега Волги

Учреждение хотело возвести там причалы для маломерных судов
Анастасия ФИЛАТОВА
Власти Самары отказались выдавать разрешение на использование участка под спортивную базу

Власти Самары отказались выдавать разрешение на использование участка под спортивную базу

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Спортивной школе олимпийского резерва № 6 (СШОР-6) не разрешили застраивать правый берег Волги в Октябрьском районе Самары. Об этом говорится в постановлении на сайте городской администрации.

Ранее представители СШОР-6 обратились в мэрию Самары за разрешением на условно разрешенный вид использования участка площадью 25 тысяч кв. м. Учреждение хотело построить на этой территории причалы для маломерных судов и сооружения для водного спорта. Однако получило отказ.

Чиновники отказались выдавать разрешение на застройку участка. Он расположен в территориальной зоне Р-3 (зона природных ландшафтов). Подобную площадку, согласно правилам застройки и землепользования, нельзя использовать под водный спорт и спортивные базы.