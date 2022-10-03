В Самаре специалисты провели мониторинг минимальных цен на продовольственные товары

В областной столице продолжают проверять цены на продукты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, где найти продукты по самым низким ценам. В областной столице провели ежедневный мониторинг минимальной стоимости на продовольственные товары.

По данные городской администрации на 3 октября 2022 года, выгоднее всего купить говядину (кроме бескостного мяса) за 350 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Репчатый лук за 18,89 рублей/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района. Гречневую крупу за 86,25 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского района. Молоко за 44,43 рубля/литр в «Перекрестке» Красноглинского района.

Вся подробная информация указана на официальной странице мэрии. Подобные мониторинги помогают составить представление о потребительской корзине.