В Самаре прошла презентация первого профориентационного российского сериала «Билет в будущее»

В качестве главных героев сериала выступают представители разных сфер. Фото: "Билет в будущее: Самарская область"

В последний день сентября, 30 числа, в самарском Историческом парке «Россия – Моя история» прошла презентация сериала «Билет в будущее».

— Главная задача заключается в том, чтобы рассказать молодому поколению все о профессиях и помочь определиться с выбором будущей карьеры, — рассказали в министерстве культуры Самарской области.

В качестве главных героев сериала выступают представители разных сфер, среди которых медицина, IT, медиа, бизнес, инженеры, различные производства и др. Каждая серия рассказывает личную историю труда и успеха.

Федеральная премьера профориентационного сериала состоялась 28 сентября в московском кинотеатре «Октябрь». В 2021-2022 годах более 600 тысяч школьников со всей России приняли участие в проекте «Билет в будущее».