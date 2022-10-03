В Самаре мужчина погиб после падения в проем на межлестничной площадке в многоквартирном доме

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии, которая произошла в июле текущего года в многоквартирном доме на улице Сергея Лазо в Самаре. Мужчина рухнул в проем на межлестничной площадке и погиб.

– Мужчина упал в проем между указанной площадкой и оконной рамой между вторым и третьим этажом. В результате произошедшего потерпевший получил многочисленные травмы, от которых впоследствии скончался, – рассказали в СУ СК по Самарской области.

Следствие полагает, что причиной трагедии послужило некачественное обслуживание дома, которым должна была заниматься управляющая компания. Соответствующий договор был заключен в 2020 году. В частности, в обязанности УК входило восстановление ограждающей решетки на межлестничной площадке. Однако работы так и не были проведены.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование продолжается.