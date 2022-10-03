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Общество3 октября 2022 10:29

В Самарской области за прошедшую неделю произошло 58 ДТП с 7 погибшими и 70 пострадавшими

самым аварийным днем недели стал четверг
Ирина СИНЕГУБОВА
Причинами трагических аварий были разные нарушения ПДД.

Причинами трагических аварий были разные нарушения ПДД.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На дорогах Самарской области за прошедшую неделю произошло 58 ДТП, в которых 7 человек погибло и 70 получили ранения.

— Среди пострадавших 6 детей. Причинами трагических аварий были разные нарушения правил дорожного движения, — рассказали в ГИБДД Самарской области.

Так, из-за того, что водитель автомобиля выехал на полосу встречного движения, погибло 5 человек на территории Сызранского, Ставропольского и Большеглушицкого районов. Из-за несоблюдения очередности проезда умер один человек в Самаре.

По словам сотрудников полиции, самым аварийным днем недели стал четверг. Выезд на полосу встречного движения и превышение скорости – одни из самых аварийно-опасных нарушений. Пешеходам тоже необходимо быть внимательными и бдительными.