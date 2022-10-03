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Происшествия3 октября 2022 10:39

В Самарской области одну из организаций оштрафуют на 1 миллион рублей за взятку полицейскому

Представители фирмы хотели побыстрее закончить проверку
Алена ПРОВКИНА
Сотрудник хотел избежать проблем с законом

Сотрудник хотел избежать проблем с законом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области одна из организаций решила обойти закон. Представители предложили сотруднику полиции взятку.

По информации прокуратуры Самарской области, сотрудник ООО «Благо» хотел побыстрее закончить проверку, выявляющую нарушения при продаже алкогольной продукции. Злоумышленник предложил сотруднику правоохранительных органов 23 тысячи рублей, чтобы быстрее завершить процесс.

Полицейский отказался от взятки. Теперь организация обязана выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей. На банковский счет юридического лица наложен арест. Пока постановление не вступило в свою законную силу.