Сборная из Самарской области выступит на летних играх паралимпийцев

Самарские спортсмены выступят на соревнованиях Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Спортивная сборная из Самарской области будет участвовать в летних играх паралимпийцев. Отмечают, что данные соревнования являются одними из самых значимых для спортсменов.

По информации пресс-службы правительства региона, губернию будут представлять 16 атлетов. Соревнования «Мы вместе. Спорт» проводят уже второй раз. Спортсмены разыграют 436 комплектов наград в 9 дисциплинах: плавание, настольный теннис, стрельба из лука, легкая атлетика, паратхэквондо, фехтование на колясках, шашки, шахматы, а также футбол среди лиц с заболеванием церебральным параличом.

В турнире примут участие более 1500 паралимпийцев. Соревнования завершат 8 октября 2022 года.