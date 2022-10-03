В Самарской области стала известна география распространения коронавируса 3 октября 2022 года

По данным на 3 октября, проведено 7973 лабораторных исследований за сутки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, в каких городах и муниципалитетах обнаружили новые случаи заболевания коронавирусом 3 октября 2022 года. Статистику за прошедшие сутки предоставили в региональном оперштабе.

Всего подтвердили 896 случаев COVID-19, из них 424 – в г. Самара, 270 – в г. Тольятти, 45 – в г. Сызрань, 33 – в г. Чапаевск, 24 – в Приволжском районе, 19 – в г. Новокуйбышевск, по 14 – в Волжском и Клявлинском районах, по 11 – в г. Октябрьск и в Сергиевском районе.

По 8 новых заболевших – в Шигонском и Кошкинском районах, 5 – в г. Жигулевск, 4 – в г. Отрадный, 3 – в Пестравском районе, 2 – в Челно-Вершинском районе, 1 – в Сызранском районе.

По данным на 3 октября, проведено 7973 лабораторных исследований за сутки, нарастающим итогом стало 8019539. 818 человек обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. А 78 человек выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеют клинических проявлений.