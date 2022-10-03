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Общество3 октября 2022 11:15

Самарцам показали, как продвигается строительство инфекционного корпуса на ул. Шверника

Техническая готовность объекта превысила 70%
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Корпус будет круглосуточно принимать юных пациентов. Фото: министерство строительства Самарской области

Корпус будет круглосуточно принимать юных пациентов. Фото: министерство строительства Самарской области

В Самаре продолжается строительство инфекционного корпуса детской клинической больницы на улице Шверника. В октябре 2022 года строители приступили к работам внутри здания. Информацию сообщили в региональном минстрое.

– В данный момент ведется покраска стен, укладка плитки, монтаж внутренних дверей, а также электромонтажные работы, устройство сетей водоснабжения и водоотведения, монтаж систем сигнализации, воздуховодов и устройство фасада, – рассказали в региональном министерстве строительства.

Завершить строительство должны до конца текущего года. Фото: министерство строительства Самарской области

Завершить строительство должны до конца текущего года. Фото: министерство строительства Самарской области

Напомним, новое здание рассчитано на 100 мест. Здесь будут круглосуточно оказывать экстренную и неотложную помощь детям с воздушно-капельными инфекциями.

Сегодня техническая готовность объекта достигла 72%. Завершить строительство корпуса должны в конце 2022 года.