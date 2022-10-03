В Самаре легковушка встала поперек дороги по Московскому шоссе и перекрыла движение

Автомобиль встал поперек дороги. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре местные жители поделились кадрами в социальных сетях. Легковой автомобиль развернуло поперек дороги.

Судя по опубликованному видео, автомобильный затор образовался из-за легковушки. Общественные транспорт и другие автомобили медленно передвигаются по участку. Как оказалось, у торгового центра «Сила спорта» машину развернуло. Причина происшествия пока неизвестна.

Напомним, что в областной столице планировали перекрыть путепровод «Аврора» и Южный мост. Специалисты хотели начать ремонт деформационных швов 3 октября 2022 года. Самарский блогер проехал по участку и не заметил спецтехники и ограничений.