Самарская область вошла в топ-30 рейтинга регионов по доступности жилья в ипотеку

По итогам 2021 года купить жилье в ипотеку могли 35,6% самарских семей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стала доступнее покупка жилья в ипотеку. За последний год доля семей, которые могут позвонить себе купить квартиру в кредит, заметно увеличилась. Таковы данные рейтинга, который составило РИА «Новости».

В 2020 году в Самарской области могли приобрести жилье в ипотеку 33,8% семей. В 2021-м этот показатель возрос до 35,6%. Теперь регион занимает 29 строчку в списке. Он опережает своих ближайших соседей: Татарстан, Башкирию, Ульяновскую и Саратовскую области. Обошло Самарскую область по доступности квартир в кредит только Оренбуржье, которое расположилось на 12 месте рейтинга.

Отметим, лидеры списка — Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская и Ленинградская область. Там доля семей, которая может позволить себе жилье в ипотеку, составляет 76,8; 63 и 52,6% соответственно. Аутсайдеры — Дагестан, Чувашия, Ингушетия. Их показатели — 9,2; 9,1 и 7,1%.