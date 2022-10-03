Выставка работ в технике резьбы по дереву откроется в Самарском художественном музее 6 октября

Самые распространенные жанры в творчестве – натюрморт и пейзаж. Фото: администрация Самары

В этот четверг, 6 октября, в 18:00 в Самарском художественном музее откроется юбилейная выставка художника декоративно-прикладного искусства в технике резьбы по дереву Алексея Князева.

— Князев работает с разными породами дерева, например, липой, дубом и другими, — рассказали в администрации Самары.

Он является членом-корреспондентом российской академии художеств. В своих работах автор использует такие изобразительные приемы, как сочетание высокого и низкого рельефа, богатство фактуры, «живописность резки», тонировка. За основу скульптор берет природный и городской мотив или предметы.

Самые распространенные жанры в творчестве – натюрморт и пейзаж, темы – волжские, охотничьи, деревенские, банные. Из массива липы Алексей Князев режет расписные прялки, ковши, самовары, берестяные туеса, огромные амбарные замки и ключи. Вход на выставку свободный.