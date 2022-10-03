В Самаре на Южном мосту образовалась серьезная пробка 3 октября 2022 года

Движение на участке затруднено. Фото: скриншот видео

В Самаре специалисты планируют приступить к ремонту деформационных швов на Южном мосту. Участок могут полностью перекрыть. Кадрами поделился городской блогер Евгений Щекин.

Ранее, по сообщению городской администрации, ограничить движение по путепроводу «Аврора» и Южному мосту хотели с 3 по 10 октября 2022 года. Ранним утром, в понедельник, самарцы отметили, что на месте не было спецтехники и водители спокойно передвигались по дороге. Ближе к вечеру образовалась серьезная пробка.

Напомним, также движение затруднено по Московскому шоссе. Рядом с торговым центром «Сила спорта» легковой автомобиль встал поперек дороги.