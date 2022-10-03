Социальный проект «Собеседник» помогает пожилым людям Самарской области бороться с одиночеством

Александру Живайкину рассказали, чем помог проект «Собеседник» Фото: Самарская губернская дума

30 сентября, накануне Дня пожилого человека, состоялось выездное мероприятие заместителя председателя Самарской губернской думы, руководителя фракции «Единая Россия» Александра Живайкина в село Малая Малышевка Кинельского района.

Здесь он встретился с пенсионерами, которые участвуют в проекте «Собеседник», главная цель которого – снизить последствия одиночества для людей преклонного возраста. Проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Актуальность темы и ее проработка получили высокую оценку на федеральном уровне, ведь согласно медицинской статистике, в 65% случаев именно одиночество и гиподинамия влияют на прогрессирование заболеваний у пожилых людей.

С недавнего времени социальный проект «Собеседник» получил еще и творческую, литературную направленность – пожилые люди сочиняют рассказы, делятся своими размышлениями и воспоминаниями. Подопечные Центра, живущие в Кинельском районе, с удовольствием разгадывают кроссворды, загадки, которые предлагаются в специальном приложении к газете «Собеседник+».

Пенсионерка села Малая Малышевка Валентина Моисеева встретила вице-спикера областного парламента Александра Живайкина в бодром расположении духа, с гордостью показала газету «Собеседник» и подшивку приложения к ней - «Собеседник+». Вместе с депутатом выполнили гимнастику для ума и комплекс физических упражнений. Валентина Моисеева рассказала депутату и директору Центра социального обслуживания населения Восточного округа Евгению Акакину о дальнейшем развитии социального проекта.

А Валентина Попова рассказала, что благодаря творческим заданиям из приложения «Собседник» начала сама писать миниатюры.

- Желание помочь и максимально снизить негативное воздействие одиночества и создание грамотного социального проекта – это и есть настоящее служение людям. Очень приятно, что вы уже подали заявку на специальный конкурс помощи Донбассу, а именно - Центру социального обслуживания города Снежное. Сейчас время подавать новые заявки на основной конкурс. Знаю, что при подаче заявок можно прикреплять рекомендации. Мою, как руководителя фракции «Единая Россия» областного парламента, вы точно получите, - заверил Александр Живайкин социальных работников центра.

Подводя итоги визита, Александр Живайкин рассказал, что стартует очередной конкурс фонда президентских грантов среди некоммерческих организаций. Грантовая поддержка может быть предоставлена НКО, которые реализуют социально значимые проекты, а также проекты в сфере защиты прав и свобод человека, социальной поддержки граждан.