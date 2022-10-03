В Самаре нашелся покупатель на здание бывшего офиса «АктивКапитал Банка»

Корпус пытались продать в течение нескольких лет.

В Самаре продали бывший офис АО «АктивКапитал Банк», расположенный на берегу Волги, на улице Красноармейской, 1. Объект приобрел директор ООО «ОйлАгро» Рафаил Душтуров, пишет ВолгаНьюс.

Известно, что ООО «ОйлАгро» расположено в Сергиевском районе Самарской области. Компания выступает оператором маслозавода в селе Калиновка.

Напомним, корпус был выставлен на продажу в рамках процедуры банкротства банка. Его пытались продать еще с 2019 года. Очередной аукцион был объявлен в мае текущего года. Начальная цена составляла 137,2 млн. рублей.

В результате в конце сентября 2022 года объект продали за 76,1 млн. рублей.