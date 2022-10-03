SberPay теперь доступен в «нетмонет»

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Сбер подключил метод оплаты SberPay к сервису безналичных чаевых «нетмонет», принадлежащему Альфа-Банку. Совместная реализация SberPay делает перевод чаевых более быстрым и удобным для посетителей, так как не требуется ввод карточных данных.

Оставить чаевые или отзыв можно быстро и просто: буквально в 3 клика и без ввода данных карт. Для этого необходимо отсканировать QR-код «нетмонет», ввести сумму чаевых, нажать «Оплатить через SberPay», после чего откроется приложение банка. Сумма чаевых подтянется автоматически, останется только нажать кнопку «Оплатить».

SberPay позволяет быстро оплачивать покупки в интернете без ввода данных банковской карты и кода подтверждения по СМС. При этом обеспечена полная безопасность покупки, поскольку данные карты остаются внутри Сбера и не передаются другим участникам расчётов. Использование SberPay бесплатно для всех пользователей СберБанк Онлайн и не требует установки дополнительных приложений на смартфон.

Дмитрий Малых, Директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка:

- Наша миссия — создавать сервисы, которые высвобождают время наших клиентов для того, что действительно важно. SberPay делает именно это — экономит время, обеспечивая не только быстрый, но также простой, удобный и безопасный способ онлайн-оплаты любых товаров и услуг. Интеграция в самый популярный в России сервис безналичных чаевых обеспечит отличный пользовательский опыт миллионам наших клиентов и поможет работникам сферы услуг получать заслуженное вознаграждение.

Егор Высоцкий, Директор и основатель сервиса «нетмонет»:

- Мы делаем сервис «нетмонет» максимально удобным для 9 миллионов клиентов и оперативно внедряем новые платежные методы. Благодаря этому у нас получилось восстановить докризисный уровень чаевых. Отблагодарить за сервис можно в 3 клика, это быстро и безопасно.

Платформа «нетмонет» позволяет посетителю оставить отзыв и отблагодарить персонал чаевыми в безналичном виде. Услуга широко распространена в кафе и ресторанах, салонах красоты и сервисах доставки по всей стране. Более 1,5 млн. клиентов оставляют чаевые, а получают их – более 80 тысяч человек.