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Происшествия3 октября 2022 13:35

В Самаре легковушка перевернулась на крышу у пешеходного перехода в октябре 2022 года

ДТП произошло на пересечении улиц Макаренко и Камчатская
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Очевидцы поделились кадрами с места происшествия.

Очевидцы поделились кадрами с места происшествия.

Фото: Скриншот с видео

Днем в понедельник, 3 октября 2022 года, в Самаре произошла авария с участием легковушки. Автомобиль опрокинулся на крышу на проезжей части. Информацией и кадрами с места происшествия поделились очевидцы.

ДТП произошло на пересечении улиц Макаренко и Камчатская. На видео видно, что машина перевернулась прямо около пешеходного перехода. От удара кузов автомобиля оказался смят.

Информация о причинах аварии и пострадавших не сообщалась. Выяснять обстоятельства произошедшего будут правоохранительные органы.

Отметим, что ранее в Самарской области произошло другое серьезное ДТП. В Чапаевске 28-летний водитель иномарки сбил 39-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу.