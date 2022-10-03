Самарские волонтеры отправились с гуманитарной миссией в Мелитополь

Молодые люди поехали на Донбасс для оказания помощи местным жителям / Фото: Единая Россия

Самарские добровольцы вновь отправились на Донбасс с гуманитарной миссией. Это активисты волонтерского центра партии «Единая Россия» Арсений Ганин и Павел Желандинов. Они поехали в Мелитополь.

Арсений Ганин руководит отделением «Молодой Гвардии» в Куйбышевском районе Самары. Он является членом общественного молодежного парламента при гордуме и молодежной избирательной комиссии региона. Молодой человек активно участвует в сборе гуманитарной помощи жителям ЛДНР и бойцам «Самарского батальона». Также он помогает в размещении прибывающих в губернию вынужденных переселенцев.

Перед отправкой над Донбасс Арсений работал на горячей линии по вопросам частичной мобилизации. Теперь он вместе с Павлом Желандиновым вошел в состав 20-го добровольческого десанта «МГЕР» и «Волонтерской роты». Их проводили с ж/д вокзала другие самарские молодогвардейцы.

Напомним, участниками волонтерской миссии на Донбасс стали уже свыше 1200 активистов МГЕР. В их числе — более 30 жителей Самарской области.