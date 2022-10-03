Гарантийный фонд Самарской области в 2022 году помог предпринимателям привлечь более 1,5 млрд рублей

С начала года фонд выдал более 200 микрозаймов на общую сумму 575 млн рублей и заключил 74 договора поручительства. Фото: министерство экономического развития Самарской области

Гарантийный фонд Самарской области (ГФСО) помог региональным предпринимателям привлечь более 1,5 млрд. рублей в текущем году. ГФСО выдал бизнесменам льготные кредиты и заключил договора поручительства – они необходимы для получения банковских кредитов.

– С начала года фонд выдал более 200 микрозаймов на общую сумму 575 млн рублей и заключил 74 договора поручительства. Мы постоянно совершенствуем процедуру получения льготных средств, делая ее удобной для предпринимателей. Одним из последних нововведений стала возможность удаленной подачи заявки при наличии электронной подписи, – рассказал министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов.

Меры поддержки от ГФСО доступны как предпринимателям, так и самозанятым. Состоящие в реестре представители малого и среднего бизнеса могут получить в фонде до 5 млн. рублей, начинающие – до 2 млн. рублей. Ставка – не более 5,6% годовых.

Самозанятые также могут обратиться в ГФСО за льготными кредитами. Они смогут оформить заем на сумму от 100 до 500 тысяч рублей по максимально низкой ставке – 1% годовых.

Обратиться в ГФСО можно по адресу в Самаре: ул. Молодогвардейская, д. 211 (региональный центр «Мой бизнес»), 8 (846) 989-50-77; в Тольятти: ул. Фрунзе, 14б, вход №1, 5 этаж (оф.508).