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Общество3 октября 2022 14:31

Призванный на военную службу депутат Дмитрий Холин рассказал, набрали ли людей на мобилизацию в Самаре

По сведениям депутата, подразделения бригады в Рощинском уже практически укомплектованы
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
В России объявлена частичная мобилизация

В России объявлена частичная мобилизация

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Призванный на военную службу депутат Самарской Губернской думы Дмитрий Холин рассказал, набрали ли людей на мобилизацию в Самаре. По сведениям депутата, которые он сообщил журналисту «КП-Самара», подразделения бригады в Рощинском уже практически укомплектованы.

Дмитрия Холина призвали на военную службу во время частичной мобилизации. Депутат - кадровый военный, отслуживший в погранвойсках и принимавший участие в боевых действиях. Его назначили заместителем командира батальона в 15-й мотострелковой Александрийской бригаде, и в конце сентября Дмитрий Холин уже прибыл в расположение части в Рощинском.

- Подразделения сейчас практически укомплектованы личным составом, в нашей бригаде резервисты из Самары и Ульяновска, - рассказал Дмитрий Холин журналисту «КП-Самара».

Замкомбата отметил, что все бытовые и хозяйственные вопросы уже решены и с понедельника у резервистов началась военная учеба.