Самарские педагоги приняли первые поздравления с профессиональным праздником

Виновники торжества получили заслуженные награды. Фото: администрация Самары

В понедельник, 3 октября, педагоги и ветераны педагогического труда Самары принимали первые поздравления с профессиональным праздником. Торжественное мероприятие состоялось в Самарской государственной филармонии.

В честь Дня учителя и Дня воспитателя виновники торжества получили почетные грамоты, благодарственные письма. Всего было отмечено 59 человек. В их числе – учитель химии и биологии Наталья Милунова.

Педагог уже более 34 лет работает в системе образования. Наталья Милунова занимается с учениками не только во время уроков, но и проводит внеклассные занятия. Результаты ее работы говорят сами за себя: средний балл учеников Натальи Милуновой на экзаменах стабильно выше 70.

– Современный учитель должен быть, в первую очередь, человеком. Главное - уметь видеть детей, понимать их, потому что все дети разные и к каждому необходим индивидуальный подход. Нужно быстро сориентироваться, что сказать ребенку в сложный момент и, конечно же, поддержать, когда у него торжественное мероприятие, – делится Наталья.

Напомним, в честь Дня учителя педагоги Самарской области также получат дополнительную выплату. Решение о финансовой поддержке ранее принял глава региона Дмитрий Азаров.