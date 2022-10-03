Четыре проекта от Самарской области получат поддержку Фонда содействия инновациям

Победители получат от 3,2 до 4 млн. рублей. Фото: dolinatlt.ru

Разработчики Самарской области получат федеральную поддержку на развитие своих проектов. Соответствующее решение принял Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по итогам конкурса по отбору проектов по программе «Старт-1» (очередь IV). От региона было направлено 56 заявок, четыре одержали победу.

– Развитие инновационных и высокотехнологичных предприятий, стартапов – наш безусловный приоритет. В Самарской области сформирована сильная линейка институтов развития. Эти возможности помогают стартапам быстрее выходить на рынок и развиваться еще динамичнее, – рассказал министр экономического развития и инвестиций губернии Дмитрий Богданов.

В числе победителей – Артем Шмидт. Его проект «Разработка силового функционального протеза пальца» был признан одним из лучших и получил финансирование в размере 4 млн. рублей.

– Эта победа дает огромный потенциал для развития моего продукта. Благодаря оператору Сколково и «Жигулевской долине», мы получаем реальную помощь. Сотрудники технопарка всегда готовы проконсультировать на каждом этапе роста нашего бизнеса, – поделился Артем Шмидт.

Победу в конкурсе также одержали такие проекты, как «Разработка конструкторской и технологической документации линейки пневматических цилиндров» от компании «МЕТАМАКС», «Разработка износостойких покрытий для технологической независимости элементов буровой телеметрии» Сергея Куликова и «Разработка инновационной технологии термохимического воздействия на залежи нефти разогревающим составом как способ увеличения нефтеотдачи» от ООО «ПЛАТУМ». Первый проект получит 3,2 млн. рублей, остальные – по 4 млн. рублей соответственно.