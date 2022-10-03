Между Самарой и Казанью пустят дополнительный поезд в октябре 2022 года

Поезд прибудет в Самару утром 8 октября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из Казани в Самару будет курсировать дополнительный поезд №557/558. Правда, на маршрут его выпустят ненадолго – только 7 и 8 октября. Информацию сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Состав стартует из Казани 7 октября в 21:20. В Самару он прибудет на следующий день в 10:25. По пути будут совершены остановки на станциях Зеленый Дол, Ульяновск Центральный и Жигулевское море.

8 октября в 19:25 состав отправится из столицы 63-го региона. В Казань он прибудет на следующий день в 06:25. Пассажиров также ждут остановки на станциях Сызрань, Ульяновск Центральный, Буа и Зеленый Дол.

Отмечается, что поездка будет комфортной – на маршрут в составе поезда выйдут современные вагоны-купе и специальный вагон для маломобильных пассажиров. Все они оснащены кондиционерами и розетками для зарядки гаджетов.