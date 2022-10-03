Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2022 17:42

Самарская фирма ищет инвестора для разработки, которая на 30% снизит расход топлива

Установка подойдет для грузовых и легковых автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Реализация проекта обойдется в 144 млн. рублей.

Реализация проекта обойдется в 144 млн. рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компания «ВИАС» ищет инвестора для своей новой разработки. Региональное агентство по привлечению инвестиций включило проект организации в список продвигаемых. Суть его проста – технология позволит значительно сократить расход топлива.

Согласно информации с сайта «ВИАС», благодаря установке расход топлива снизится на 15-30%, а мощность двигателя увеличится на 10-15%. Отмечается, что разработка уже прошла лабораторные и натуральные испытания.

Оснастить технологией можно легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, водный и воздушный транспорт, а также электрогенераторы, работающие на углеводородном топливе, пишет ВолгаНьюс.

Сумма инвестиций, необходимых для реализации проекта, составляет порядка 144 млн. рублей.