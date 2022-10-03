Самарская фирма ищет инвестора для разработки, которая на 30% снизит расход топлива

Реализация проекта обойдется в 144 млн. рублей.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Компания «ВИАС» ищет инвестора для своей новой разработки. Региональное агентство по привлечению инвестиций включило проект организации в список продвигаемых. Суть его проста – технология позволит значительно сократить расход топлива.
Согласно информации с сайта «ВИАС», благодаря установке расход топлива снизится на 15-30%, а мощность двигателя увеличится на 10-15%. Отмечается, что разработка уже прошла лабораторные и натуральные испытания.
Оснастить технологией можно легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, водный и воздушный транспорт, а также электрогенераторы, работающие на углеводородном топливе, пишет ВолгаНьюс.
Сумма инвестиций, необходимых для реализации проекта, составляет порядка 144 млн. рублей.