Коронавирус в Самарской области на 4 октября 2022 года: количество заболевших резко снизилось

Всего с начала пандемии в регионе заболели 465 858 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области значительно снизилось количество заболевших коронавирусной инфекцией. Если в начале осени этот показатель неумолимо рос и даже превысил 2 тысячи человек, то к концу сентября резко пошел на снижение. Рассказываем, как обстоит ситуация с заболеваемостью на 4 октября 2022 года.

Количество заболевших стало меньше тысячи

По данным регионального оперштаба, 4 октября специалисты провели 7 973 исследования на КВИ. Диагноз подтвердился у 896 человек. Это довольно заметное снижение: еще 2 октября COVID-19 был выявлен у 1 231 пациента.

Отмечается, что с подозрением на коронавирус за прошедшие сутки госпитализировали 31 пациента. К сожалению, двое скончались. При этом количество людей, сумевших побороть инфекцию, значительно выше – вылечиться удалось 2 524 жителям губернии.

География распространения

Если рассматривать распространение болезни более локально, то наибольшее количество случаев заражения обнаружили в областной столице. В Самаре коронавирус подтвердился у 424 человек, в Тольятти – у 270, в Сызрани – у 45, в Чапаевске – у 33.

Еще 24 жителя заболели в Приволжском районе, 19 – в Новокуйбышевске, по 14 – в Клявлинском и Волжском районах, по 11 – в Сергиевском районе и Октябрьске.

В Шигонском и Кошкинском районах COVID-19 обнаружили у восьми человек, в Жигулевске – у пяти. Отрадном, а также Пестравском и Челно-Вершинском районах выявили 4, 3 и 2 случая соответственно. А в Сызранском районе инфекцию подхватил только один житель.