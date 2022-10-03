Почти 5 тысяч болельщиков БК «Самара» поддержали команду на матче с ЦСКА

Самарский баскетбольный клуб провел первую встречу в Единой Лиге ВТБ. Фото: Ирина Сизова / vk.com/bksamara

В понедельник, 3 октября 2022 года, баскетбольный клуб «Самара» провел дебютную встречу в Единой Лиге ВТБ. Матч состоялся во Дворце спорта имени В.С. Высоцкого в Самаре. Поддержать самарцев пришли 4700 болельщиков. В их числе – губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

– Сегодня для всех любителей спорта особый день. И если бы Дворец спорта не появился на год раньше, сегодня в наш город не пришел бы большой баскетбол. Я уверен, что это станет колоссальным стимулом для мальчишек и девчонок, для самых юных любителей баскетбола, – отметил Дмитрий Азаров.

В первом для БК «Самара» матче Единой Лиги ВТБ баскетболистам достались сильные соперники. Самарская команда встретилась с московским ЦСКА – многократными чемпионами страны. Несмотря на это, самарцы показали достойную игру.

– Мы принимали легендарный и самый титулованный клуб России – ЦСКА. И, по-моему, в первом матче выглядели достойно, – поделился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.